Косметолог назвала возраст для первых аппаратных процедур

Коже необходима «помощь», когда деление клетки прекращается. Следует употреблять больше коллагена.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Ольга Мороз.

«Сейчас косметология ранняя. Если мы говорим про первые [аппаратные процедуры — прим. ГМ] — в 25 это обязательно. Потому что у нас деление клетки уже прекращается где-то в районе 24-25 лет. Поэтому тут уже нужна помощь. Если мы справляемся, то это замечательно. Если у нас коллагена много. Если мы кушаем белок, коллаген — заливные, холодцы, то, конечно, это будет только лучше».

Ранее врач-косметолог посоветовала девушкам «не закалываться» ботоксом. Это «глупо», в 20 лет прибегать к таким процедурам рано. Стимулировать выработку коллагена в юном возрасте не нужно, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» Ольга Мороз.