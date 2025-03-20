Как правильно делать модную соленую укладку

Лучший женский парикмахер — это природа. Вспомните, какие игривые локоны получаются после пляжного отдыха. Намокшие в пресной или соленой воде волосы сами по себе закручиваются в красивые завитушки, которые и нарочно не сделаешь дома. Или все же стоит попытаться? Солевые спреи для так называемой «морской» или «соленой» укладки появились на рынке уходовых средств несколько лет назад. Но до поры до времени не пользовались популярностью.

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Зато теперь тренд на небрежные естественные кудряшки настолько востребован, что сотни блогеров пытаются повторить эту прическу. И ведь получается. Значит, и вам пора вообразить себя парикмахером-стилистом и испробовать сотворить на голове морские локоны. Для начала приобретите соответствующее средство. К народным рецептам солевых растворов лучше не прибегать. Судя по отзывам в Сети, они быстро загрязняют волосы и нужного эффекта не дают.

Как сотворить на голове естественные кудри без плойки и бигудей

Лучше наносить спрей на предварительно очищенные и увлажненные при помощи кондиционера или маски пряди. Необязательно высушивать их феном, на мокрые волосы средство тоже отлично подействует. Но причесать нужно обязательно, иначе спрей склеит спутанные локоны, и в итоге укладка будет смотреться слишком небрежно. Основной принцип работы солевого состава заключается в вытягивании влаги из структуры волос. Молекулы соли быстро абсорбируют влагу, заставляя волосы причудливо извиваться, приобретать необычную тестуру и объем.

Далее начинаем сжимать пряди ладонями. Собираем их по всей длине, начиная с кончиков и постепенно пробираясь к корням и отпускаем. Волнистость будет заметна практически сразу, а после полного высыхания получите идеальную укладку афродиты, вышедшей из морской пены. Для занятых леди это просто находка. Не придется по полчаса стоять у зеркала, выпрямляя или завивая волосы феном или плойкой.

Кому нельзя делать морскую укладку и почему

У соленой укладки есть только один минус — она значительно сушит волосы, поэтому на каждый день точно не подойдет. Если, конечно, вы не будете щедро увлажнять пряди маслами и питательными спреями. Для изначально сухих, склонных к выпадению волос с секущимися кончиками этот способ лучше не применять.

В остальном этот метод выигрывает у сложных укладок «по всем фронтам». Морские прядки прекрасно подойдут и для похода в театр, и для романтического свидания лучше не придумаешь, да и для офисной работы — интересная идея, которая точно скоро придет на замену безупречно уложенным в пучок или строгий хвост волосам. Поэтому смело тестируем и наслаждаемся результатом и собственной неотразимостью!