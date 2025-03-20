Какое красивое нижнее белье выбрать: шесть идей на весну

Согласно опросам, в среднем у каждой женщины есть 21 комплект белья. Безусловно, это не руководство к действию, но нельзя не признать, что с приходом весны приходит и желание пересмотреть свою коллекцию. На какие тренды обратить внимание в новом сезоне?

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Incanto

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Бюстгальтер-полутоп — одна из самых необходимых вещей на тёплый сезон, считают инфлюенсеры. Такое признание вполне объяснимо: многозадачность — вот его конёк. Надевать подобный лиф можно и в качестве нижнего белья, которое прекрасно держит грудь, и в качестве кроп-топа, например, под пиджак. Чтобы получить максимум от его универсальности, стоит присмотреться к чёрному цвету.

Lise Charmel, Estelle Adony

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Дизайнеры решили показать весну с разных сторон. Для кого-то она яркая, как ало-розовая линейка «Рубиновый лес». Для других — пылкая, как «Венецианская страсть» из чёрного гипюра и кружева. Бирюзовая «Принцесса Ирисов» вдохновлена одним из самых весенних цветков, которые воплощают женственность и цветущую красоту. А «Любовь и красота» — это история про нежность, раскрытая в оттенках экрю, перламутра и шампани.

«Дефиле»

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Леопард давно уже стал базой, без которой сложно представить свой гардероб. Дерзость хищного узора дизайнеры тоже научились усмирять: достаточно поиграть с оттенками и уйти от контрастов. Пудровый или небесно-голубой — пятнистый узор в тон фона выглядит не вызывающе, но эффектно. Особенно если добавить замысловатые формы — лиф-бандо и стринги с вырезом на пояснице.

Bilingua Ladies

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Шёлк, кружево, сетка создают необходимое настроение. А оставаться собой и чувствовать комфорт позволяет хлопок. И каким бы базовым материалом он ни казался, фасоны и цвета решают всё. Матча, сливочное масло, мокко — как обещают создатели, комплекты практически не ощущаются на теле. Но, кажется, главный посыл здесь в том, что женщина должна ощущать себя привлекательной в любой одежде.

Myoss

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У кого-то тёплое время года ассоциируется с цветами, например, такими, которые украшают модель «Привет, ромашки». Другие ждут фрукты: «Вишенка на торте» звучит сочно, сладко и вкусно. Но главное — хочется лёгкости, которую обеспечат полупрозрачные сетчатые материалы и нежные оттенки. За комфорт ответит отсутствие косточек на лифе.

Ephemeral

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Ретро-стилистика коснулась и нижнего белья. Речь, конечно, не про возвращение панталон, которые носили наши бабушки, но всё же. Одна из особенностей таких изделий — видимые швы, которые в наши дни носят декоративный характер и придают образу игривость. Современная интерпретация — прозрачные ткани и актуальные цвета вроде популярного бургунди.