Знаменитый бренд спортивной одежды не смог покорить американцев

В скором времени компания Nike объявит о самом резком за последние пять лет падении выручки. Об этом сообщило издание Reuters.

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По его данным, такие неутешительные квартальные результаты объясняются неспособностью бренда привлечь американцев своими новыми продуктами. Потребители в США не пожелали скупать спортивную одежду и обувь в тех объемах, на которые надеялся Nike.

По данным аналитической компании Sensor Tower, загрузка мобильных приложений Nike за квартал упала на 35 процентов, если сравнивать с прошлым годом. Посещаемость магазинов Nike снизилась на 11 процентов. Есть прогнозы, что в III квартале выручка Nike сократится на 11,5 процента, до 11,01 миллиарда долларов. Это будет самым резким падением с IV квартала 2020 года, когда спад оценивался в 38 процентов.

Ранее сообщалось о 14-процентном падении акций всемирно известного бренда спортивной одежды Puma. Оказалось, что компании не удалось добиться намеченных результатов по прибыли и ей пришлось запускать программу сокращения расходов. Однако крупный конкурент этой компании Adidas, которым сегодня управляет бывший гендиректор Puma Бьёрн Гульден, напротив, добился роста выручки.