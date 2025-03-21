Инфекция и выпадение волос: в сети набирает популярность опасный тренд

В социальных сетях популярные блогеры начали продвигать маски из слайма — вязкого желеобразного материала. Растекающуюся жидкость втирают в волосы от корней до кончиков, чтобы добиться эффекта ламинирования. Врач-трихолог, косметолог Марият Мухина в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила, почему маска из слайма может безвозвратно испортить волосы.

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По ее словам, маски из слайма с консистенцией жвачки активно продвигают в соцсетях без трихологического обследования, и у девочек-подростков это может привести к алопеции — выпадению волос.

— Основная проблема заключается в составе этих масок. Это не профессиональные средства, которые содержат синтетические полимеры. Они закупоривают кутикулу волоса, но не питают его, не проникают в его структуру. Это приводит к тому, что волос «не дышит». А самое главное, это приводит к накоплению токсических веществ, при этом нарушается естественная защита волос. Они становятся тяжелыми, и корни просто не выдерживают этой массы. Волосы начинают элементарно выпадать, — сказала Мухина.

Кроме того, повышается ломкость волос, и они становятся тусклыми, когда проходит первоначальный эффект блеска от маски. Слайм оказывает негативное влияние и на кожу головы:

— Силикон попадает на кожу головы и вызывает закупорку пор. Это может привести к развитию грибковой инфекции, демодекоза и потере волос. Маски из слайма — это не лечебная процедура, которая питает корни, укрепляет и оздоравливает волосы, а декоративная. Она подобна силиконовому камуфляжу — временно скрыть недостатки волос, но при этом она «выжимает» из них последние силы, — сообщила трихолог.

Особенно это опасно для детских и подростковых волос, которые отличаются чувствительностью, предупредила специалист.

По ее мнению, иногда восстановление волос после маски из слайма невозможно в домашних условиях и может понадобиться помощь врача. Однако если волосы не сильно повреждены, им можно помочь в домашних условиях:

— Сразу после использования слайма можно попробовать тщательно вымыть волосы с использованием шампуня для глубокой очистки, так как традиционные средства могут не справляться с остатками полимеров. После троекратного мытья волос шампунем на основе сапропеля стоит применить натуральные увлажняющие маски или кондиционеры также с сапропелем, который отлично восстанавливает структуру волос. При этом нельзя использовать плойки и утюги, необходимо воздержаться даже от сушки волос феном.

Как рассказала специалист, важно помнить, что волосы — это придатки кожи, поэтому необходимо питать ее правильным продуктовым рационом с рассчитанным по возрасту количеством витаминов и минералов. Это в первую очередь касается витаминов группы B и E, а также омега-3 жирных кислот, витамина Д.

— Помните, что здоровье волос зависит от комплексного ухода и осознанного длительного применения именно натуральных, а не декоративных трихологических средств, — заключила Мухина.

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