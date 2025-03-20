Стилист пристыдил российских звезд на Неделе моды в Москве

Стилист Омар Байрамов пристыдил российских звезд на Неделе моды в Москве. Соответствующий комментарий публикует 5-tv.ru.

Выяснилось, что модного эксперта удивили наряды знаменитых гостей. По его мнению, некоторые выставили себя напоказ не в лучшем свете.

«Давайте будем откровенны — есть правила приличия, которые прописаны не мной, не этими людьми. Меня удивляет, когда можешь прийти в Большой театр и увидеть людей в худи и кроссовках. Где культура?» — поинтересовался собеседник телеканала.

Ранее журналистка и телеведущая Ксения Собчак объяснила отсутствие интереса к моде у «простых россиян».