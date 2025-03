21-летняя звезда сериала The Last of Us снялась для Vogue

Британская актриса Белла Рамзи снялась для британской версии журнала Vogue. Соответствующие снимки появились на сайте модного издания.

Так, 21-летняя звезда популярного сериала The Last of Us («Одни из нас») попозировала перед камерами в белом льняном костюме и рубашке люксового бренда Ralph Lauren. Кроме того, на ней были туфли с кружевами, галстук-бабочка и полупрозрачные перчатки. В качестве украшений она выбрала ожерелье De Beers и массивное кольцо с кристаллами Swarovski.

В то же время девушка примерила бархатное платье с расклешенной короткой юбкой и объемными рукавами из ассортимента марки Louis Vuitton. После этого она переоделась в атласный белый жакет, рубашку с большим воротником и шорты с воланами.

Известно, что автором снимков для Vogue стал модный фотограф Паоло Роверси.

