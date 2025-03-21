Как отличить настоящую обувь от подделки

На заседании по противодействию незаконному обороту промышленной продукции обсуждалась проблема поддельной обуви.

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Несмотря на введение маркировки в 2020 году и вытеснение части недобросовестных производителей, контрафактная продукция продолжает поступать на рынок России. В связи с этим были предложены меры.

Они включают в себя мониторинг отечественных производителей с использованием данных системы цифровой маркировки, усиление контроля со стороны Росаккредитации и Роспотребнадзора, включая разработку новых индикаторов риска и проведение внеплановых проверок.

Также планируется проверка маркетплейсов на соответствие законодательству РФ.

Эксперты рекомендуют обращать внимание на следующие признаки подделки: низкое качество материалов (искусственный вид, неприятный запах пластика), подозрительно низкая цена, продажа на нелегальных рынках или в непроверенных интернет-магазинах.

Следует сравнить покупаемую модель с оригиналом на официальном сайте производителя, обращая внимание на все детали: цвет, форму, подошву, швы, логотипы, рисунки и даже шнурки.

Эксперты также отмечают, что поддельная обувь часто отличается некачественной упаковкой - цвет и рисунок коробки могут отличаться от настоящей, пишет "Российская газета".