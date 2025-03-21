В деле искалеченной в Дубае украинской модели появился новый поворот

Найденная искалеченной в Дубае модель Мария Ковальчук, вероятно, не была на «вечеринке у шейхов», как ранее писали СМИ. По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» (внесен Минюстом в реестр иноагентов), она не имела нужных для этого данных.

«Элементарно, Мария Ковальчук не подходит по параметрам под большинство тусовок с элитой Эмиратов», — говорится в сообщении.

Также, согласно новым данным, 20-летнюю девушку не могли сразу опознать, так как при поступлении в больницу ее лицо было сильно разбито. Также она находилась в состоянии комы.

Ранее сообщалось, что Ковальчук могла быть участницей «Порто-Пати» — VIP-вечеринки с извращениями и насилием, после чего, возможно, была похищена в секс-рабство.

Известно, что последний раз модель общалась с родителями 10 марта. Накануне она отправилась на вечеринку в компании двух мужчин, которые якобы имели отношение к модельному бизнесу. Позже ее нашли искалеченной в больнице.