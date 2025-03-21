Бьюти-хит Азии: что такое рисовый тонер и как его готовить дома

В азиатской системе ухода за кожей натуральные ингредиенты всегда были в почете, а рис — пожалуй, один из самых древних и почитаемых. Его использовали еще в древнем Китае и Японии, где придворные дамы умывались отваром риса, чтобы кожа стала фарфоровой, гладкой и сияющей. Сегодня весь мир заговорил о рисовом тонере — нежном, увлажняющем средстве, которое можно не только купить в корейской аптеке, но и сделать в домашних условиях, не тратя каких-то сумасшедших сумм. Обсудили с косметологом Лианой Давыдовой подробности.

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Что такое рисовый тонер

Рисовый тонер — это легкое жидкое средство, полученное из настоя или отвара риса. Он содержит аминокислоты, витамины группы B, ферменты и антиоксиданты, которые благотворно влияют на состояние кожи. Тонер мягко увлажняет, выравнивает тон, успокаивает, придаёт коже сияние и бархатистость, а при регулярном применении — еще и улучшает барьерную функцию эпидермиса.

«Азиатские женщины используют его в качестве ежедневного этапа ухода — сразу после умывания и перед сывороткой или кремом. В К- и J-beauty это средство называют „эликсиром прозрачности кожи“„, — рассказывает эксперт.

Чем полезен рисовый тонер для кожи

Глубоко увлажняет — благодаря естественным полисахаридам рисовый тонер удерживает влагу и придает коже мягкость. Тонер успокаивает и снимает воспаления, и подходит даже для чувствительной и раздраженной кожи.

'А еще он осветляет и выравнивает тон, делает кожу более 'чистой“ визуально, борется с тусклостью и пигментацией, сужает поры, что особенно важно летом, когда кожа склонна к жирности. Наконец, чудо-вода замедляет старение — благодаря антиоксидантам, защищающим клетки от стресса и агрессии внешней среды», — утверждает косметолог.

Как приготовить рисовый тонер дома: простой рецепт

Ингредиенты:

Белый рис (лучше круглозерный): 3–4 ст. ложки.

Чистая питьевая вода: 300–400 мл.

Стеклянная баночка с крышкой.

Сито или марля.

Приготовление:

Промойте рис под проточной водой, чтобы удалить лишний крахмал и пыль. Пересыпьте рис в банку, залейте водой комнатной температуры и оставьте настаиваться минимум на 30 минут, лучше — на 2–3 часа.

Когда вода приобретет молочный оттенок, процедите её через марлю или мелкое сито. Это и есть ваш тонер. Перелейте жидкость в чистую стеклянную бутылочку с крышкой и храните в холодильнике не дольше 5–6 дней. Чтобы усилить эффект, можно добавить в настой каплю масла жожоба, алоэ вера или пару капель масла чайного дерева, если кожа склонна к воспалениям.

Как использовать рисовый тонер

После умывания, сразу на чистую кожу — как первый увлажняющий шаг. Наносите руками, похлопывающими движениями, либо с помощью ватного диска. Тонер можно использовать в течение дня в виде мист-спрея, особенно летом или при работе в сухом офисном воздухе. Также рисовый тонер прекрасно работает как компонент масок: просто смочите тканевую салфетку и оставьте на лице на 10 минут.