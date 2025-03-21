Пять советов стилиста, с чем и как носить юбку-пачку

Юбка-пачка давно перестала быть частью исключительно балетного костюма или девичьей фотосессии. Благодаря культовому образу Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе», которую блистательно сыграла Сара Джессика Паркер, эта вещь обрела вторую модную жизнь.

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Воздушная, игривая, немного театральная — юбка-пачка сегодня может быть частью повседневного, романтического и даже делового гардероба, если правильно ее обыграть. Поговорили со стилистом Машей Ведерниковой, как носить такую юбку и выглядеть при этом не как героиня сказки, а как икона стиля.

С базовыми футболками и простыми топами — чтобы уравновесить объем

Юбка-пачка сама по себе — яркий и объемный акцент. Чтобы не перегружать образ, сочетайте ее с максимально лаконичным верхом.

«Это может быть белая или черная футболка без принтов, простая тельняшка или топ на бретелях, легкий свитшот с объёмными рукавами (особенно красиво на контрасте фактур). Заправляйте верх внутрь юбки, чтобы обозначить талию. Можно добавить ремень или пояс-корсет для графичности», — советует эксперт.

С джинсовой или кожаной курткой — для дерзкой уличной эстетики

Балетная воздушность юбки отлично сочетается с брутальностью фактур: косуха или укороченная кожаная куртка создадут рок-н-ролльное настроение, а джинсовая куртка придаст образу расслабленности. Выбирайте юбку средней длины (миди), чтобы балансировать пропорции и не утяжелять образ.

С объемным свитером или джемпером — уютный контраст

Микс грубого трикотажа и тонкой воздушной ткани создает особую визуальную глубину.

Теплый, немного оверсайз-свитер, заправленный спереди в юбку — смотрится идеально, в таком образе комфортно и нескучно.

Добавьте лодочки или ботильоны на каблуке — и образ заиграет как у Кэрри. Или сделайте ставку на балетки или кеды — получится уличный шик. Совет стилиста: «если свитер слишком длинный, повяжите его на плечи или замените на кардиган, застегнутый на пару пуговиц».

С пиджаком — в офис, если позволяет дресс-код

Юбка-пачка в сочетании с пиджаком или жакетом создаст элегантный и в то же время оригинальный деловой образ. Выбирайте однотонные модели нейтральных оттенков — серый, беж, графит, жакет должен быть приталенным или с ремнем, чтобы сохранить женственные линии. Дополните лодочками и аккуратной сумкой — и вы готовы к модной встрече.

С каблуками или кроссовками — выбирайте настроение

Юбка-пачка адаптируется под ваш стиль — все зависит от обуви: туфли на шпильке или босоножки придают образу утонченности, а кеды или кроссовки создают городской шик, при этом делают образ менее театральным. Можно поэкспериментировать с ботильонами или челси — особенно в прохладную погоду.