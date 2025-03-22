Модные женские спортивные костюмы в 2025 году

Всё о самых актуальных трендах спортивных костюмов в 2025 году. Обзор моделей, цветов и стилей для женщин с фото, читайте в материале Super.

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Спортивный костюм в том или ином исполнении найдётся в гардеробе любой девушки, даже если она не любит спорт. В нём удобно не только заниматься в фитнес-зале, но и ходить на прогулки, и надевать в дорогу в поездку. Фэшн-эксперты высоко ценят комфорт и универсальность таких комплектов, а потому активно строят повседневные образы, сочетая спортивные вещи с одеждой других стилей и направленностей. Рассказываем, на какие модные тенденции 2025 обратить внимание.

Тренды спортивных костюмов 2025

Современные тренды хороши тем, что они не ограничивают нас ни в чём, в цветах тем более. Да, есть список остро трендовых оттенков, которые актуальны здесь и сейчас (например, пастельные), но в целом есть где разгуляться. То же самое касается силуэтов и кроя: кто-то выбирает свободу действий и самовыражения, другие подчёркивают достоинства фигуры приталенными позициями. Рассказываем подробнее.

Основные направления моды

Минимализм — простые и понятные линии, незамысловатые базовые цвета.

— простые и понятные линии, незамысловатые базовые цвета. Гранж — вспоминаем 80-е с его потертостями, нарочитой неидеальностью и приглушёнными оттенками.

— вспоминаем 80-е с его потертостями, нарочитой неидеальностью и приглушёнными оттенками. Спорт-шик — игривые завязки, вставки из сетки, замысловатые вырезы, яркие принты и блестящий декор со стразами.

— игривые завязки, вставки из сетки, замысловатые вырезы, яркие принты и блестящий декор со стразами. Пилатес-girl — скажите нет оверсайзу и да всему облегающему, одежда для йоги здесь весьма уместна.

— скажите нет оверсайзу и да всему облегающему, одежда для йоги здесь весьма уместна. Оверсайз — несмотря на растущую популярность женственных силуэтов, свободный крой всё ещё с нами.

Популярные цвета спортивных костюмов

Шоколадный

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Коричневый — новый чёрный, пару сезонов назад решили и постановили дизайнеры. А цветом 2025 года объявили mocha musse — тёплый карамельно-шоколадный оттенок. Так что вот вам вариант базового костюма на любой случай жизни, и не только для спорта.

Кремовый

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Кремовый или молочный — как противоположность коричневому. Подойдёт для тех, кто любит посветлее и считает, что чисто белый вариант не очень практичен для зала и тем более повседневной носки. Опять же такой нейтральный оттенок будет долго оставаться в моде.

Графит

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За последние несколько сезонов серый доказал, что он совсем не скучный, а очень даже интересный и разносторонний и готов составить конкуренцию чёрному по универсальности. Графит особенно понравился поклонникам стиля гранж, который до сих пор не сдаёт позиций.

Розовый

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Вдохновлённый балетной эстетикой Ballet Pink (или Baby Pink) этой весной правит бал. А потому нельзя не отметить его «спортивное происхождение». Впрочем, сочные розовые тона тоже приветствуются: костюм в подобном исполнении — дополнительная мотивация к тому, чтобы заняться тренировками.

Бордовый

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Бургунди заполнил наши будни (да и выходные тоже). Впрочем, стоит признать, спортивные костюмы в винном оттенке пока ещё не настолько заезженная тема. При этом выглядят они максимально благородно. И каждую вещь комплекта можно включать в образы по отдельности.

Синий

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Нежно-голубой, сочный лазурный или глубокий синий — эксперты утверждают, что синие тона обладают успокаивающим эффектом и помогают сосредоточиться. Итак, пастельные оттенки — для нежных натур, яркие — для весёлых личностей, спокойные — для сдержанных характеров.

Красный

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Алый побуждает к действию, стимулирует кровообращение, даёт прилив энергии. А значит, к такому комплекту стоит присмотреться тем, кто не может заставить себя заниматься спортом. Как бонус: вы непременно привлечёте внимание противоположного пола.

Черный

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Чтобы разбавить мрачность, выбирайте костюмы с декоративными элементами другого цвета: это могут быть как лампасы на брюках, так и полоски или акцентные манжеты и воротничок на плечевом изделии.

Спортивные костюмы для женщин

Унисекс-эстетика знакома нам уже давно, и к спортивным костюмам она применима в особенности. И всё же отличия между мужскими и женскими комплектами существуют даже у гендерно-нейтральных моделей. Речь про ткани и анатомические особенности. Как бы то ни было, сейчас все держат курс на женственность, поэтому многие женские спортивные костюмы 2025 тоже призваны красиво подчеркнуть изгибы тела.

Модные модели

Худи и джогеры — что может быть удобнее свитера из мягкого трикотажа или флиса с капюшоном и свободных брюк с манжетами или резинкой вокруг щиколоток? Вот и мы говорим — ничего!

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Зипка и прямые брюки — толстовка с молнией на груди несколько сезонов назад победно вернулась на модную арену из забытья. А что касается прямых брюк, то при выборе учитывайте их длину: они должны ложиться, закрывать пятку.

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Комбинезоны — облегающие и сексуальные — в них вы не останетесь незамеченной не только в зале, но и на улице: мировые it girls вовсю интегрируют такие костюмы в повседневные образы: например, с бомбером, рубашкой, повязанной вокруг бёдер, и кроссовками.

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Леггинсы с топами — сет для тех, кто хочет подчеркнуть свои формы. Леггинсы с завышенной талией визуально удлинят ноги. Топ же может быть обтягивающим или свободным, укороченным или нет, с рукавами или без, на бретелях — тонких или толстых.

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Костюмы с укороченным верхом — здесь речь об укороченных худи, толстовках и лонгсливах, которые всегда смотрятся дерзко и броско. И не важно, какое поясное изделие вы выберете — широкие штаны, лосины или велосипедки.

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Тройка — сочетаний великое множество. Это может быть сет из лифа, майки и лосин или комплект из джогеров, футболки и толстовки. А некоторые зимние спортивные костюмы идут с дутой жилеткой.

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Летние и зимние варианты

Несмотря на приход весны, от зимних спортивных костюмов ещё рано отказываться. У таких комплектов верх и низ утеплены: они могут быть с подкладкой либо из терморегулирующих материалов, а также из флиса или велюра. Всегда можно в качестве нижнего слоя использовать термобелье. Но про лето тоже не стоит забывать. Велосипедки, бриджи, шорты, майки, тенниски и топы — они должны быть из лёгких эластичных тканей, которые хорошо пропускают воздух.

Как выбрать идеальный спортивный костюм

При выборе спортивного костюма в первую очередь стоит подумать про цель его приобретения, а потом уже обращать внимание на размер и материал. Фасон — в последнюю очередь. Итак, костюм для долгих прогулок может быть утеплённым и непродуваемым, из высокотехнологичных тканей. Сет для тренировки не должен сковывать движения и просто обязан хорошо впитывать влагу. А если речь идёт о комплекте на каждый день, то к нему требований меньше — пусть просто будет красивым.

Спортивные костюмы в повседневном гардеробе

С лёгкой руки дизайнеров спортивная одежда стала частью нашего повседневного гардероба. Лосины уже давно являются базовой вещью, которая дружит и с футболкой, и с рубашкой, и даже с юбкой и платьем. Велосипедки появляются на улицах летом в компании с топами и все теми же футболками, сверху можно накинуть лёгкий бомбер. Треники с лампасами прошлым летом мы научились носить с любым верхом, в том числе с романтичными блузами на завязках. В новом сезоне, судя по показам, фэшн-гуру предлагают нам щеголять в спортивных штанах и купальниках для занятий плаванием или активно носить балетные болеро на запах и с завязками. Предлагаем вдохновиться образами инфлюенсеров.