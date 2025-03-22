Модные женские спортивные костюмы в 2025 году
Всё о самых актуальных трендах спортивных костюмов в 2025 году. Обзор моделей, цветов и стилей для женщин с фото, читайте в материале Super.
Спортивный костюм в том или ином исполнении найдётся в гардеробе любой девушки, даже если она не любит спорт. В нём удобно не только заниматься в фитнес-зале, но и ходить на прогулки, и надевать в дорогу в поездку. Фэшн-эксперты высоко ценят комфорт и универсальность таких комплектов, а потому активно строят повседневные образы, сочетая спортивные вещи с одеждой других стилей и направленностей. Рассказываем, на какие модные тенденции 2025 обратить внимание.
Тренды спортивных костюмов 2025
Современные тренды хороши тем, что они не ограничивают нас ни в чём, в цветах тем более. Да, есть список остро трендовых оттенков, которые актуальны здесь и сейчас (например, пастельные), но в целом есть где разгуляться. То же самое касается силуэтов и кроя: кто-то выбирает свободу действий и самовыражения, другие подчёркивают достоинства фигуры приталенными позициями. Рассказываем подробнее.
Основные направления моды
- Минимализм — простые и понятные линии, незамысловатые базовые цвета.
- Гранж — вспоминаем 80-е с его потертостями, нарочитой неидеальностью и приглушёнными оттенками.
- Спорт-шик — игривые завязки, вставки из сетки, замысловатые вырезы, яркие принты и блестящий декор со стразами.
- Пилатес-girl — скажите нет оверсайзу и да всему облегающему, одежда для йоги здесь весьма уместна.
- Оверсайз — несмотря на растущую популярность женственных силуэтов, свободный крой всё ещё с нами.
Популярные цвета спортивных костюмов
Шоколадный
Коричневый — новый чёрный, пару сезонов назад решили и постановили дизайнеры. А цветом 2025 года объявили mocha musse — тёплый карамельно-шоколадный оттенок. Так что вот вам вариант базового костюма на любой случай жизни, и не только для спорта.
Кремовый
Кремовый или молочный — как противоположность коричневому. Подойдёт для тех, кто любит посветлее и считает, что чисто белый вариант не очень практичен для зала и тем более повседневной носки. Опять же такой нейтральный оттенок будет долго оставаться в моде.
Графит
За последние несколько сезонов серый доказал, что он совсем не скучный, а очень даже интересный и разносторонний и готов составить конкуренцию чёрному по универсальности. Графит особенно понравился поклонникам стиля гранж, который до сих пор не сдаёт позиций.
Розовый
Вдохновлённый балетной эстетикой Ballet Pink (или Baby Pink) этой весной правит бал. А потому нельзя не отметить его «спортивное происхождение». Впрочем, сочные розовые тона тоже приветствуются: костюм в подобном исполнении — дополнительная мотивация к тому, чтобы заняться тренировками.
Бордовый
Бургунди заполнил наши будни (да и выходные тоже). Впрочем, стоит признать, спортивные костюмы в винном оттенке пока ещё не настолько заезженная тема. При этом выглядят они максимально благородно. И каждую вещь комплекта можно включать в образы по отдельности.
Синий
Нежно-голубой, сочный лазурный или глубокий синий — эксперты утверждают, что синие тона обладают успокаивающим эффектом и помогают сосредоточиться. Итак, пастельные оттенки — для нежных натур, яркие — для весёлых личностей, спокойные — для сдержанных характеров.
Красный
Алый побуждает к действию, стимулирует кровообращение, даёт прилив энергии. А значит, к такому комплекту стоит присмотреться тем, кто не может заставить себя заниматься спортом. Как бонус: вы непременно привлечёте внимание противоположного пола.
Черный
Чтобы разбавить мрачность, выбирайте костюмы с декоративными элементами другого цвета: это могут быть как лампасы на брюках, так и полоски или акцентные манжеты и воротничок на плечевом изделии.
Спортивные костюмы для женщин
Унисекс-эстетика знакома нам уже давно, и к спортивным костюмам она применима в особенности. И всё же отличия между мужскими и женскими комплектами существуют даже у гендерно-нейтральных моделей. Речь про ткани и анатомические особенности. Как бы то ни было, сейчас все держат курс на женственность, поэтому многие женские спортивные костюмы 2025 тоже призваны красиво подчеркнуть изгибы тела.
Модные модели
- Худи и джогеры — что может быть удобнее свитера из мягкого трикотажа или флиса с капюшоном и свободных брюк с манжетами или резинкой вокруг щиколоток? Вот и мы говорим — ничего!
- Зипка и прямые брюки — толстовка с молнией на груди несколько сезонов назад победно вернулась на модную арену из забытья. А что касается прямых брюк, то при выборе учитывайте их длину: они должны ложиться, закрывать пятку.
- Комбинезоны — облегающие и сексуальные — в них вы не останетесь незамеченной не только в зале, но и на улице: мировые it girls вовсю интегрируют такие костюмы в повседневные образы: например, с бомбером, рубашкой, повязанной вокруг бёдер, и кроссовками.
- Леггинсы с топами — сет для тех, кто хочет подчеркнуть свои формы. Леггинсы с завышенной талией визуально удлинят ноги. Топ же может быть обтягивающим или свободным, укороченным или нет, с рукавами или без, на бретелях — тонких или толстых.
- Костюмы с укороченным верхом — здесь речь об укороченных худи, толстовках и лонгсливах, которые всегда смотрятся дерзко и броско. И не важно, какое поясное изделие вы выберете — широкие штаны, лосины или велосипедки.
- Тройка — сочетаний великое множество. Это может быть сет из лифа, майки и лосин или комплект из джогеров, футболки и толстовки. А некоторые зимние спортивные костюмы идут с дутой жилеткой.
Летние и зимние варианты
Несмотря на приход весны, от зимних спортивных костюмов ещё рано отказываться. У таких комплектов верх и низ утеплены: они могут быть с подкладкой либо из терморегулирующих материалов, а также из флиса или велюра. Всегда можно в качестве нижнего слоя использовать термобелье. Но про лето тоже не стоит забывать. Велосипедки, бриджи, шорты, майки, тенниски и топы — они должны быть из лёгких эластичных тканей, которые хорошо пропускают воздух.
Как выбрать идеальный спортивный костюм
При выборе спортивного костюма в первую очередь стоит подумать про цель его приобретения, а потом уже обращать внимание на размер и материал. Фасон — в последнюю очередь. Итак, костюм для долгих прогулок может быть утеплённым и непродуваемым, из высокотехнологичных тканей. Сет для тренировки не должен сковывать движения и просто обязан хорошо впитывать влагу. А если речь идёт о комплекте на каждый день, то к нему требований меньше — пусть просто будет красивым.
Спортивные костюмы в повседневном гардеробе
С лёгкой руки дизайнеров спортивная одежда стала частью нашего повседневного гардероба. Лосины уже давно являются базовой вещью, которая дружит и с футболкой, и с рубашкой, и даже с юбкой и платьем. Велосипедки появляются на улицах летом в компании с топами и все теми же футболками, сверху можно накинуть лёгкий бомбер. Треники с лампасами прошлым летом мы научились носить с любым верхом, в том числе с романтичными блузами на завязках. В новом сезоне, судя по показам, фэшн-гуру предлагают нам щеголять в спортивных штанах и купальниках для занятий плаванием или активно носить балетные болеро на запах и с завязками. Предлагаем вдохновиться образами инфлюенсеров.