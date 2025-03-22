Ксения Собчак показала культовое пальто в стиле народов Севера

Журналистка Ксения Собчак купила пальто с мехом в стиле народов Севера из коллекции 2009 года. Об этом она написала в Telegram-канале.

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«Ненадолго перенесемся в сезон Chanel Pre-fall 2009, который был посвящен России и ее истории. Сумка и пальто именно из той коллекции. Пальто было вдохновлено национальным костюмом народов Севера, системой знаков, выражаемой через вышивки, и техниками плетения, которые передаются из поколения в поколение. <...> Считаю, что это было одним из его лучших шоу, и уверена, что многие со мной согласятся. Ну а пальто по праву становится частью моей рубрики культ вещей», — написала Собчак.

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Несколько недель назад сын Ксении Собчак раскритиковал мать за использование TikTok и ее танцы в приложении. Журналистка опубликовала видео в личном блоге. В ролике восьмилетний Платон сидит напротив родительницы за столом и ест. Во время трапезы он признался, что ему стыдно за поведение матери.

Недавно Ксения Собчак в «голой» блузе пришла на день рождения мужа Светланы Бондарчук. Знаменитости уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж с черными стрелками и нюдовыми губами.