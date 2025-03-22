55-летняя Эвелина Бледанс раскрыла секреты стройности

Телеведущая Эвелина Бледанс раскрыла секреты красоты и стройности. Соответствующее интервью публикует «Леди Mail.Ru».

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55-летняя знаменитость рассказала, что сохранить фигуру ей помогают регулярные занятия спортом.

«Тренироваться я не люблю, но приходится делать это каждый день — я обожаю вкусно поесть и, если перестану растягиваться и качать пресс, у меня будет талия, как у кота Виталия», — призналась Бледанс.

Кроме того, звезда назвала протирание лица кусками льда действенным уходовым методом. Она заявила, что использует замороженные отвары трав, которые тонизируют кожу и заживляют воспаления.

«У меня обычно смесь ромашки с календулой, купленная в аптеке», — уточнила она.

Среди прочего, Бледанс заявила, что стала употреблять кокосовое масло с добавлением листьев растений — эвкалипта, шалфея, лимона.

«Перед сном ложку этого масла гоняю во рту в течение двадцати минут, после — выплевываю. Это масло — антисептик, укрепляющий десны и небо. А еще я верю, что этот ритуал наполняет мой организм витаминами и способствует расслаблению», — отметила телеведущая.

В апреле 2024 года Эвелина Бледанс назвала секретами молодости плавание, спортивную ходьбу и массаж.