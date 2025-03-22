Бренд представил детскую коллекцию в коллаборации с «Губкой Бобом»

Бренд Stella McCartney не перестаёт удивлять! Команда представила коллекцию детской одежды в коллаборации с уже культовым мультсериалом «Губка Боб Квадратные Штаны». Как и в концепции самого мультфильма, акцент был сделан на экологических материалах, которые не тестируются на животных.

© Кадр из трейлера

«В Stella McCartney мы подвергаем сомнению всё — мыслим нестандартно и рассуждаем о будущем. У Губки Боба такие же ценности, как и у нас. Он немного сумасшедший, не такой, как все», — прокомментировала Маккартни.

© Mainstyle

Всего в капсуле 38 вещей для юного поколения до 14 лет. Отдельный мэтч — принты с портретами всех жителей Бикини Боттом: Патрика, улитки Гэри и Планктона. Мамочки и детки также оценят джинсы, шорты, футболки, лонгсливы, худи. Не знаем как вы, а мы хотим!