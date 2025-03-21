Дочь Моники Беллуччи снялась в корсете с глубоким декольте

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, модель Дева Кассель стала лицом нового выпуска журнала Madame Figaro. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Дева Кассель позировала в корсете с глубоким декольте и белой рубашке на золотом кресле. Образ дополнили золотые украшения. Волосы ей уложили прядями и сделали легкий макияж. Она позировала в образах Dior, Chloé, Dolce & Gabbana Alta Moda, Schiaparelli и не только.

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«Недавно меня спросили, как бы сложилась моя жизнь, если бы я не была такой красивой. Как можно ответить на подобный вопрос? Мне нравится перевоплощаться, менять свое лицо, становиться неузнаваемой, как в кино, так и в моде», — высказалась Кассель.

Дева Кассель активно развивает модельную карьеру. Звезда приняла участие в показах таких мировых домов моды, как Dior, Dolce & Gabbana и Jacquemus. Помимо этого, дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась в фильме итальянского режиссера Лауры Лукетти «Прекрасное лето».

Дева Кассель встречается с Солом Нанни. Слухи о романе пары появились в октябре 2023 года. Тогда Сол Нанни выложил в социальные сети совместное фото с моделью. На снимке он целовал Деву Кассель в шею. Позже дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя подтвердила сплетни. Она опубликовала кадры с возлюбленным и написала, что это правда.