Стилист предложил нетривиальное использование скранчей

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов предложил носить туфли с резинками. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Я уже писал, что скранчи /тканевые резинки/ на лодыжках набирают популярность! Подобную стилизацию я видел и на недавнем показе российской марки Studio29. Решил сделать для вас полезную подборку таких резиноки обуви», — написал Рогов (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

В начале марта Александр Рогов рекомендовал приобрести «кепку деда».

«Бренд Khaite пророчит популярность фетровых плоских кепок! Главное модное условие — это правильно носить: козырьком вперед и чуть надвигая на глаза. Подобные кепки советую поискать в шкафу у дедушки или на винтажных маркетах», — написал эксперт в своем блоге.

До этого Александр Рогов выложил пост, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето. Ведущий программы «Модный приговор» обратил внимание, что этот предмет гардероба любит и часто носит дизайнер брендов Prada и Miu Miu Миучча Прада.