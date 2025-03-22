Звезда «Дома-2» рассказала, о какой пластической операции она задумывается

Знаменитости уже давно не скрывают пластические операции, как это бывало ещё лет 10 тому назад. Сейчас селебрити — как отечественные, так и зарубежные — без стеснения говорят, какие манипуляции с внешностью они уже сделали, а какие — только собираются. Вот Алёна Водонаева, к примеру, честно признаётся: она давно подумывает сделать себе грудь и, вероятно, уже в этом году исполнит задуманное. А пока с интересом наблюдает за метаморфозами других своих звёздных коллег.

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Другая бывшая участница «Дома-2» Юлия Ефременкова также считает, что возможностью выглядеть лучше, даже если это вопрос пластики, стоит воспользоваться. Сама она давно подумывает о липосакции живота.

«Если человеку в своём теле некомфортно, я за то, чтобы его преображать. Ничего плохого не вижу в этом, честно говоря. Я и сама думала об этом, но пока решила отказаться», — поделилась Юлия в сторис, отвечая на вопросы подписчиков.

Не боится экспериментов и другая звезда скандальной телестройки Ирина Пинчук. В феврале этого года она решилась даже на крайне необычную процедуру — интимную пластику. Тогда Ира признавалась, что считает эту операцию самой важной после родов.

«Я сделала грудь и не такая была счастливая, когда сделала другую пластику», — откровенно рассказывала тогда Пинчук.

В прошлом году Ира делала ещё одну процедуру — убирала растянутую после двух беременностей кожу в области живота. Правда, результатами она была тогда довольна не очень. В январе она сообщила, что собирается переделывать пластику.