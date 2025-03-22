Стилист объяснила, как и с чем носить вельвет

Вельвет — один из самых стильных и комфортных материалов, который весной приобретает особое очарование. Его фактура добавляет глубины образу, а мягкая текстура делает его уютным в любую погоду. Чтобы выглядеть современно и свежо, важно правильно сочетать вельветовые вещи с другими тканями, актуальными аксессуарами и трендовыми силуэтами. Поговорили со стилистом Машей Ведерниковой, как это делать.

Выбирайте светлые и натуральные оттенки

Весной тяжелые и темные вельветовые ткани могут выглядеть слишком мрачными. Чтобы создать легкий и стильный образ, лучше выбирать пастельные и природные оттенки: кремовый, бежевый, молочный, песочный, карамельный, светло-коричневый, пыльно-голубой, лавандовый, оливковый.

«Вельвет в светлых тонах выглядит дорого и благородно, особенно если сочетать его с белыми или нюдовыми вещами. Светлый вельвет отлично смотрится с натуральными тканями — хлопком, льном, трикотажем, создавая баланс между теплотой материала и легкостью весеннего гардероба», — объясняет эксперт.

Комбинируйте вельвет с легкими тканями

Чтобы образ с вельветом не выглядел громоздким, его нужно сочетать с более легкими и воздушными материалами: шифоном, атласом, хлопком, тонким трикотажем.

Такой контраст делает образ гармоничным и сбалансированным — мягкость вельвета сочетается с глянцевыми и матовыми поверхностями, создавая стильную многослойность. Добавьте аксессуары из металла (серьги, браслеты, пояс с пряжкой) — они добавят образу современности и контраста.

Вельветовые брюки — главная база весеннего гардероба

Вельветовые брюки — универсальная вещь, которая легко вписывается в весенний гардероб. Главное — выбирать правильный фасон.

«Прямые и широкие брюки сочетаются с кедами, мокасинами и легкими ботильонами, а бананы и mom-fit отлично смотрятся с короткими топами и жакетами. Кюлоты или укороченные модели — подойдут к обуви на каблуке или трендовым балеткам. Вельветовые брюки можно носить как с классическими, так и с расслабленными вещами, создавая стильный кэжуал-образ», — говорит стилист.

Попробуйте монохромный образ с вельветовыми брюками — например, в оттенках бежевого, коричневого или серого. Это выглядит дорого и элегантно.

Вельветовая рубашка — стильная альтернатива жакету

Вместо привычных тренчей и пиджаков весной можно носить вельветовую рубашку в качестве легкой верхней одежды. Она отлично заменяет кардиган или легкий жакет и легко комбинируется с разными образами: с топом и джинсами, струящимся романтичным платьем, со строгим платьем–футляром.

Совет стилиста:

«Если хотите добавить образу богемности, выбирайте оверсайз вельветовую рубашку или даже куртку-косуху в природных оттенках — хаки, шоколад, беж».

Добавьте контрастную обувь и аксессуары

Так как вельвет сам по себе имеет выразительную текстуру, важно правильно подобрать обувь и аксессуары, которые уравновесят образ. Лучше всего этот материал сочетается с матовыми и гладкими фактурами, поэтому избегайте вещей из бархата или замши — они могут перегружать образ.