Актрису Линдси Лохан раскритиковали за смену имиджа в стиле Ким Кардашьян. Об этом поклонники написали в комментариях в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Линдси Лохан перекрасила волосы в оттенок «миндальное молоко» и показал результат в соцсетях.

«Время гламура», — написала Лохан.

Однако поклонники не оценили смену имиджа, сравнили ее с Ким Кардашьян и заподозрили в пластической операции.

«Кто хирург?», «Странно похорошели», «Вы сделали пластику?», — заявили они.

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Летом 2023 года Линдси Лохан родила сына от своего мужа, бизнесмена Бадера Шаммаса, с которым звезда познакомилась в 2019 году. Шаммас сделал Лохан предложение через два года после знакомства, а в 2022-м пара официально оформила свои отношения. Впервые о беременности актрисы стало известно в марте 2023 года. Мальчика назвали арабским именем Луай, что в переводе означает «защитник». В октябре Линдси Лохан впервые за долгое время вышла на публику с Бадером Шаммасом в Париже.

В конце ноября актриса стала лицом выпуска журнала Flaunt Magazine. На обложке она появилась в черной куртке и массивных солнцезащитных очках. Артистка позировала с бабочкой на носу.