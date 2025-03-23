Ношеный лифчик с подписью турецкой кинозвезды выложили на продажу

На российской торговой интернет-площадке появился примечательный лот, обратили внимание в Сети. В продажу поступил ношеный бюстгальтер с автографом звезды турецких сериалов Джана Ямана за 1 млн рублей.

Недавно он прилетел в Москву, чтобы представить новый проект, в котором сыграл главную роль. На встрече с фанатками он раздавал автографы. Один из поклонниц актера решила его продать или обменять на номер телефона актера Юры Борисова.

Ранее звезда турецких сериалов Джан Яман заявил, что русские женщины великолепны. Актер прилетел в Москву, чтобы презентовать исторический сериал «Эль Турко», в котором он исполняет главную роль. Как признался Яман, в столице его приняли «фантастически». Артист подчеркнул, что, несмотря на мартовские холода, он практически не почувствовал холода из-за положительных эмоций. Яман назвал русских людей очень гостеприимными.

До этого в Россию прилетал звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит. Актер посетил Альметьевск в Республике Татарстан в рамках киноконцерта «Музыка турецких сериалов».

Активисты общественного движения «Ветераны России» обратились в Роскомнадзор, Госдуму и Министерство культуры с просьбой запретить показ турецких сериалов. По словам председателя организации Ильдара Резяпова, после просмотра россиянки теряют интерес «к нашим кавалерам». Он считает, что турецкие сериалы разрушают институт семьи в России.