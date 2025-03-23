Стилист рассказала, как создать модный весенний образ

В столицу после временного похолодания постепенно возвращается тепло. Самое время обновить гардероб! «Вечерняя Москва» подсмотрела, как российские бренды — участники Московской недели моды — предлагают одеваться этой весной, и вместе со стилистом Изабелль Ен узнала, что будет в тренде в этом сезоне.

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Главный тренд 2025 года — бохо-стиль! Легкие летящие ткани, природные оттенки и натуральные материалы — основа этого направления. Для создания повседневного женского бохо-образа делайте натуральный макияж и оставляйте свои волосы в естественном состоянии, без вычурных укладок.

Что касается одежды, то с базовыми джинсами можно сочетать летящую блузку, удлиненный кардиган или вязаный топ. Еще одной стильной деталью, поддерживающей образ, станут многослойные крупные украшения из дерева, камней или кожи. На ноги — казаки! Будет также популярна бахрома — во всех ее проявлениях. Также в тренде сейчас вещи с драпировкой, кружевом. Актуальны будут изделия из кожи, штаны с заниженной посадкой, мини-юбки и платья. Из обуви также можно будет выбрать ботильоны с узким или широким голенищем. Узкое подчеркнет стройность ног, а широкое добавит дерзости образу. Можно обратить внимание на кеды и кроссовки на тонкой подошве. А еще на балетки с ремешками. Будут актуальны и мокасины с круглым носом — классика, которая никогда не выйдет из моды. Они подойдут для офиса или прогулок.

Добавить дерзости

На теплую весну российские дизайнеры предлагают сочетание светлого утепленного оверсайз-пиджака с укороченным рукавом и высокими перчатками. Собрать такой образ легко: пиджак можно найти за 3000 рублей, а перчатки на маркетплейсе будут стоить всего 500 рублей.

Немного нежности

Удачный вариант — бежевое пальто или тренч с вертикальными полосками. Под него дизайнеры предлагают носить хлопковую футболку и светлые брюки. На маркетплейсах похожее пальто можно найти за 4000 рублей, а лонгслив будет стоить 1000 рублей.

Все в едином цвете

Еще один тренд сезона, который задали российские дизайнеры, — монохром. Это образ в одинаковых цветах. Дубленка обойдется в 4000 рублей, свитер будет стоить 1300 рублей, а шапка — 500 рублей. Монохромные образы можно делать не только пастельных тонов, но и яркими. Главное — никакого черного цвета!

Яркий акцент

Еще один московский бренд предложил выделяться из толпы благодаря яркой верхней одежде. Так, на модели можно увидеть черное платье или брюки и... зеленое пальто. Такой образ также можно собрать бюджетно. Черная водолазка будет стоить 1000 рублей, брюки (по советам стилистов, лучше взять кожаные) — 2000 рублей и яркое пальто за 5500 рублей.

И в офис, и на прогулку

Один из столичных брендов этой весной предлагает обратить внимание на красный цвет. Так, они представили алый блейзер — неформальный пиджак — в сочетании с голубыми джинсами. Такой образ легко собрать самостоятельно. На маркетплейсах можно купить блейзер за 1600 рублей. А джинсы найдутся в гардеробе почти у каждого!

ТОП-5 СПОСОБОВ ЗАВЯЗАТЬ ШЕЛКОВЫЙ ПЛАТОК

В этом сезоне из моды не выходят большие шелковые платки. И дизайнеры находят им множество применений. Такой аксессуар можно добавить в креативные образы, причем очень неожиданным образом.

Прическу дополнит

Платок также часто используют в прическах, например, завязывают его вокруг небрежного пучка.

К сумке

Шелковый платок можно повесить «узелком» или обмотать им ручку сумки.

Вместо блузки

Самые смелые девушки носят платок, завязывая его на рубашку или вовсе на голое тело.

На джинсах и брюках

Шелковый платок можно использовать в качестве баски — имитации юбки, которую сейчас надевают поверх джинсов. Также платок можно носить вместо ремня.

Классика — на голове

Способ 1. На манер советских девушек, убрав под платок волосы.

Способ 2. На манер банданы. Такой вариант позволит сочетать платок с крупными сережками, что также привлечет внимание.