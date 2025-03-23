Роузи Хантингтон-Уайтли показала спортивный образ от бренда Wardrobe.NYC

Модель и бизнесвумен Роузи Хантингтон-Уайтли продемонстрировала фигуру в топе. Возлюбленная актера Джейсона Стетхэма выложила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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37-летняя Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в новой рекламе своей коллаборации с брендом Wardrobe.NYC. На снимке манекенщица предстала в черном спортивном костюме, который состоял из топа и леггинсов со штрипками. Модель также надела туфли на каблуках в тон. Звезде подиумов уложили волосы в локоны и сделали макияж в естественном стиле.

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4 марта Роузи Хантингтон-Уайтли посетила гала-ужин в Лувре, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Модель позировала перед фотографами в черном макси-платье с открытой спиной и разрезом, украшенном пайетками. Манекенщица также надела массивные золотые серьги и туфли на каблуках. Возлюбленной актера Джейсона Стетхэма уложили волосы в гладкий пучок и сделали вечерний макияж с черными стрелками и розовыми губами.

На днях Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в рекламной кампании новой коллекции бренда Marks&Spencer. Возлюбленная актера Джейсона Стетхэма позировала перед камерой в темно-синем кружевном комплекте белья и золотой цепочке с кулоном.