Валя Карнавал поделилась образом с сапогами от Miu Miu

Блогерша и певица Валя Карнавал показала фигуру в топе и микрошортах. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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23-летняя Валя Карнавал была запечатлена в белом облегающем топе, темно-голубых коротких шортах и черной укороченной дубленке. Блогерша добавила к образу белые кожаные сапоги с открытым носком Miu Miu, солнцезащитные очки и золотую цепочку с кулоном. Певица позировала с распущенными волосами и макияжем с розовыми губами. Знаменитость сидела на диване на фоне картин.

В начале марта Валя Карнавал выложила в личный блог фото, где позировала в коричневом облегающем топе, который дополнила шоколадными кожаными штанами, туфлями на каблуках и кожаной сумкой Hermès. Блогерша завершила образ золотыми украшениями: массивными серьгами, несколькими браслетами и кольцами. Знаменитость была запечатлена с уложенными волосами в пучок в Дубае.

На прошлой неделе Валя Карнавал показала фото, где стояла перед зеркалом в белой рубашке, поверх которой надела темно-серую жилетку. Блогерша дополнила образ черной мини-юбкой, прозрачными очками и бежевыми чулками с красным поясом. Певица позировала с распущенными волосами.