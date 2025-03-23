Хирург объяснил, как избежать риска при пластике груди

Чему нужно следовать, чтобы избежать риска патологий при пластических операциях, в том числе груди, нижегородкам рассказала хирург Надежда Рожественская. Ее совет ы приводит главный редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов у себя в Telegram-канале.

© vgoroden.ru

Так, по словам врача, некачественная эстетическая операция может привести к асимметрии, келоидным рубцам, снижению чувствительности кожи из-за повреждения нервных стволов. Не исключается и непредсказуемая реакция организма на импланты, инфекционные нагноения, аллергия на анестезию и даже тромбоэмболия.

Чтобы грудь после подтяжки снова не провисла, а блефаропластика не привела к круглым «кошачьим глазам», следует, во-первых, обращаться к опытному хирургу и проверять лицензию у клиники, где он оперирует. Также не лишним будет изучить опыт проведения аналогичных операций.

Во-вторых, перед хирургическим вмешательством, по словам Рождественской, следует отказаться от табака и алкоголя.

В-третьих, после операции нужно отказаться от физической нагрузки и ношения компрессионного белья, а также своевременно ходить на прием к врачу и оперативно реагировать на тревожные симптомы.

Ранее мы писали о том, что врачи спасли нижегородца с экстремально крупной кистой средостения.