Дизайнер высказался о применении ИИ в дизайне

Говорить о том, что искусственный интеллект полностью заменит знания и опыт дизайнеров, пока рано - он находится на начальной стадии своего развития, его необходимо еще изучить. В свою очередь современному дизайнеру необходимо постоянно приобретать новые знания, он должен владеть навыками самых разных профессий, рассказал ТАСС создатель и владелец Denis Simachёv Денис Симачев.

"Сейчас нейросеть, по моему мнению, в начальной своей стадии находится, поэтому ее надо просто изучать. Пока использовать на 100% ее тяжело, тем более что она с дизайном не сильно дружит. Она еще обучается", - сказал Симачев.

По его словам, необходимо подождать некоторое время, но при этом важно держать ситуацию в поле зрения. Собеседник агентства рассказал, что сам в повседневной жизни не использует нейросети, если же пользуется, то "больше для развлечений".

При этом подросткам, которые планируют связать свою жизнь с дизайном, он посоветовал овладевать максимальным количеством навыков. По словам Симачева, современный дизайнер должен в себе сочетать очень много профессий, "в том числе и фотографа, и диджея, и маркетолога, и художника, все что угодно".

"Для того, чтобы добиться своего результата, то, что у тебя в голове, чтобы это перешло на какие-то вещи, нужно очень много всему учиться и осваивать новые какие-то истории, профессии", - считает он.