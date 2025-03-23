Олег Меньшиков рассказал о своей любви к моде

Олег Меньшиков объяснил, что следует моде из-за возможности быть разным. Однако артист подчеркнул, что, несмотря на любовь к стилю, на брендовую одежду он внимания не обращает.

© Passion.ru

Недавно появились слухи о том, что актер неизлечимо болен. Но Олег Евгеньевич опроверг данные новости и подчеркнул, что у него действительно есть болезнь, но связана она с желанием скупать всю самую модную и красивую одежду.

Меньшиков не скрывает свое желание соответствовать моде и ее трнедам. Именно по этой причине он посещает показы новых коллекций и внимательно составляет собственные образы даже без помощи профессиональных стилистов.

«К моде отношусь замечательно, слежу за ней и соответствую, я надеюсь. Я предпочитаю быть абсолютно разным. Каждый образ — это новая роль. Обувь, аксессуары, всё что угодно... Люблю сумки, люблю аксессуары, все люблю. Шляпы люблю. Я за многими вещами рвался и практически всегда их добивался», — поделился актер в шоу «Ты не поверишь!».

Кроме того, Олег Евгеньевич раскрыл, что он не обращает внимание на то, к какому бренду принадлежит понравившаяся вещь. По словам актера, ему на это «абсолютно наплевать».

Ранее мы писали о том, что Олег Меньшиков записал видео после новостей о раке.

Также сообщалось, что Татьяна Брухунова призвала хейтеров смириться с ее стилем после критики образов.