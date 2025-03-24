Стилист рассказала, как определить «свои» цвета в одежде

Для определения выигрышной цветовой палитры в одежде можно пройти тест с золотистой и серебристой тканью. Об этом «Москве 24» рассказала стилист-имиджмейкер Лилиана Стрельцова-Модильяни.

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По ее словам, одежду этих цветов нужно по очереди приложить к себе ближе к уровню подбородка при естественном дневном свете и сфотографировать себя. Она уточнила, что для теста подойдут и другие цвета, если один будет теплым, а второй — холодным. После этого стилист советует рассмотреть получившиеся кадры и понять, где лицо выглядит более отдохнувшим и здоровым.

«Если более удачно мы смотримся на фото, где у лица ткань теплого оттенка, значит, одежду стоит носить именно теплых цветов. Если же больше идет холодный оттенок, соответственно, в образах лучше отдавать предпочтение холодной палитре», — заключила Стрельцова-Модильяни.

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