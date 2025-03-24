Что такое раффия бронд и кому подойдет это окрашивание

В мире красоты все чаще звучит слово «естественность», но теперь оно не значит «просто». Сегодня — это утонченный, продуманный образ, где каждая деталь будто бы сама по себе получилась такой идеальной (но на деле там несколько часов работы опытного колориста). В окрашивании волос именно такую эстетику воплощает раффия бронд — модный оттенок, навеянный природой, светом и текстурами натуральных материалов. Обсудили нюансы со стилистом Евгений Куклиной.

Что такое раффия бронд

Название вдохновлено оттенком высушенной рафии — натурального растительного волокна, из которого плетут сумки, шляпы, мебель. Его цвет — нежный, выгоревший, чуть теплый, но не желтый, с пыльно-песочными и золотисто-бежевыми нюансами.

«Раффия бронд — это бронд, то есть смесь „брюнет“ и „блонд“, только максимально мягкий и „размытый“. Без резких переходов, без холодного платинового блонда — только тепло солнца, легкость ветра и игра света в прядях. Цвет создается путем тонкой растяжки оттенков от корней до кончиков — плавно, с деликатными бликами, как будто волосы слегка выгорели на летнем ветру. Это идеальное решение для тех, кто хочет „посветлеть“, не теряя природности и мягкости образа», — объясняет профессиональный колорист.

Кому подойдет раффия бронд

Девушкам и женщинам шатенкам, с натуральными русыми, светло-каштановыми — этот цвет «раскроет» натуральную базу, добавит света и глубины. И тем, кто устал от агрессивного яркого блонда и хочет вернуться к более мягкому и ухоженному образу. Кроме того, раффия бронд подчеркивает здоровый оттенок лица и смотрится особенно естественно.

«Еще он просто таки „прописан“ тем, кто не любит частые коррекции — благодаря растяжке цвета, окрашивание долго выглядит свежим и требует минимального ухода. Отлично смотрится такое окрашивание на женщинах старше 35–40 лет, так как теплые блики смягчают черты, освежают и придают лицу „отпускной“ вид», — говорит стист.

Не просите «блонд» — просите игру света

Раффия бронд — это не про радикальное осветление. Это про естественную растушевку оттенков, где мастер создает эффект «солнечного прикосновения». Чем больше доверия к специалисту и меньше жестких требований к конкретному цвету — тем гармоничнее будет результат.

Уважайте свою природную базу

Чем ближе тон к вашему натуральному цвету, тем «долговечнее» и ухоженнее будет образ. Раффия бронд не требует частого тонирования, но только если вы не ушли слишком далеко от естественного фона.

Уход — мягкий, но обязательный

Несмотря на щадящий подход к окрашиванию, волосы все же подвергаются осветлению. Поддерживайте здоровье волос с помощью бессульфатных шампуней, масок с маслами и термозащиты. Особенно хорошо работают средства с керамидами и протеинами — они не утяжеляют, но сохраняют структуру.

Добавьте текстуры в укладке

Раффия бронд красиво раскрывается в движении: мягкие волны, небрежные пучки, легкий объем у корней. Забудьте про выпрямление «под линейку» — этот цвет любит естественные формы, которые подчеркивают его глубину.