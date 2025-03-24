Бьянка решилась на очередную пластическую операцию

Ещё одна звезда решилась на кардинальные перемены во внешности — певица Бьянка сообщила, что собирается уменьшить грудь с шестого размера. Об этом она заявила в сторис в запрещённой соцсети. Судя по признанию на видео, записано оно давно, однако опубликовать ролик исполнительница решилась в день пластической операции.

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«Всё красиво, никаких растяжек, всё прекрасно, но я захотела их уменьшить», — высказалась Бьянка, а затем наглядно продемонстрировала, почему всё-таки хочет изменений.

Напомним, в прошлом году Бьянка уже делала пластическую операцию. Тогда артистка решилась с помощью хирургии избавиться от нежелательного веса. Результат не заставил себя ждать: певица преобразилась до неузнаваемости и не уставала демонстрировать поклонникам новую себя. Кстати, операция, по собственным признаниям Бьянки, обошлась ей в круглую сумму — около трёх миллионов рублей.

После резкого похудения Бьянка не скрывала, что в прежнем весе ей было непросто. Она рассказывала, что поправилась из-за гормонального сбоя. Однако в одном из интервью позднее призналась: дело было не только в нём.

«Я поехала на Бали, во Вьетнам, на Пхукет, а там всё так вкусно и так дёшево! И я подумала: раз я на отдыхе, то можно всё кушать», — вспоминала тогда артистка.

Вернувшись домой, она обнаружила, что её вес составляет 90 килограммов. Тогда она, по собственным словам, заплакала и отправилась к врачу — изменения в весе давали о себе знать.