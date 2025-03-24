Врач предупредил об опасности популярного «соленого» ухода за волосами

В интернете блогеры активно распространяют народный метод ухода за волосами – они начали применять в качестве скраба для головы соль, которую советуют добавлять в шампунь. Однако таким рекомендациям нельзя следовать бездумно – они могут только навредить, предупредила врач-косметолог, дерматолог, трихолог Ксения Беляева в беседе с Общественной Службой Новостей.

© Газета.Ru

«Перед использованием каких-либо средств, даже если это народные рецепты, проверенные поколениями, нужно проконсультироваться с врачом трихологом-дерматологом. Специалист поможет определить, есть ли проблема, и, если она есть, то расскажет, как лучше ее решать», — подчеркнула врач.

Использование тех или иных методов зависит от типа кожи – например, при склонной к жирности коже соляные скрабы использовать можно, но не часто. А если кожа головы чувствительная, волосы сухие, то соль противопоказана – ее кристаллы могут раздражать и иссушивать кожу. Также применение соляных скрабов зависит от того, красили волосы или нет – их нельзя применять, если проводилось осветление.

В качестве примера негативного влияния соли на кожу и волосы трихолог привела отпуск на море, после которого зачастую волосы выглядят сухими из-за морской воды.