Российская певица и телезвезда Ольга Бузова решила отказаться от косметики. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

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39-летняя исполнительница заявила, что в течение недели собирается отдыхать от излишнего количества указанной декоративной продукции.

«Лицо очень устало от ежедневного макияжа, недосыпа и постоянного движения», — объяснила она.

При этом звезда опубликовала фото, где позирует в бежевом свитере, асимметричной пудровой юбке и остроносых черных туфлях на шпильках.

«Вышла на ужин сегодня исключительно с карандашом и блеском на губах», — отметила в подписи автор поста.

В январе Ольга Бузова позагорала в купальнике в откровенной позе.