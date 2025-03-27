Эмили Ратаковски сделала худшую стрижку в своей жизни

Модель и актриса Эмили Ратаковски кардинально сменила имидж и осталась недовольна результатом. Звезда подиумов выложила в TikTok видео, где показала преображение.

Эмили Ратаковски предстала перед камерой с длинной лохматой челкой и вьющимися локонами. Модель заявила, что это «худшая стрижка в ее жизни». Актриса отметила, что ее прическа напоминает культовую стрижку «под горшок» солистки группы Yeah Yeah Yeahs Карен О. По словам знаменитости, она стала не похожа на себя. Манекенщица призналась, что даже задумалась о химической завивке волос, чтобы исправить ситуацию.

«Вы поймете, что облажались, когда задумаетесь о химической завивке», — сказала модель.

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Несколько недель назад Эмили Ратаковски снялась для итальянского бренда Intimissimi. Манекенщица предстала перед камерой в черном кружевном белье, которое дополнила белыми носками, серьгами-кольцами и золотой цепочкой с подвеской. Модель позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле в своем доме.

До этого актриса посетила ежегодный карнавал в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Для мероприятия Эмили Ратаковски выбрала блестящий зеленый костюм, который состоял из оголяющего грудь топа на завязках с золотыми цветами и откровенной юбки. При этом модель не стала надевать белье. Манекенщица добавила к наряду золотые босоножки на шнуровке на каблуках. Она распустила волосы и сделала вечерний макияж.