Экс-возлюбленная российского миллиардера обнажила снялась без белья

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала откровенные фото. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 2,7 миллиона подписчиков.

38-летняя манекенщица предстала перед камерой в коричневом облегающем макси-платье с прозрачным верхом и глубоким декольте отечественного бренда Belik. При этом она отказалась от бюстгальтера, и сквозь ткань наряда просвечивала обнаженная грудь.

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Знаменитость распустила волосы, сделала макияж в коричневой цветовой гамме и нанесла на ногти красный лак.

«Одна незабываемая ночь в Лувре», — указала она в подписи.

Ранее в марте Елена Перминова показала фото интимного момента с предполагаемым новым возлюбленным — манекенщиком Тарасом Романовым.