Поклонники восхитились преображением Линдси Лохан

Голливудская актриса Линдси Лохан вновь оказалась в центре внимания, но на этот раз не из-за новых ролей или скандальных выходок, а благодаря своему поразительному преображению. Новое селфи, опубликованное актрисой в социальных сетях, вызвало настоящий фурор среди поклонников, которые с трудом узнали в утонченной красавице прежнюю Линдси.

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Безупречный макияж, элегантная укладка и общее сияние молодости – все это не оставило равнодушным никого из подписчиков актрисы. В комментариях посыпались восторженные отзывы и вопросы о секретах преображения. Особенно настойчиво поклонники требовали «сдать» контакты хирурга, сотворившего, по их мнению, настоящее чудо.

«Нам нужен номер твоего хирурга», «Косметология для богатых вышла на новый уровень», «Это невероятно, ты сияешь», – писали восхищенные пользователи сети, отмечая, что Лохан выглядит значительно моложе своих 38 лет.

Сама актриса пока воздерживается от комментариев по поводу возможных пластических операциях, однако глянцевые издания выдвинули предположение, что за преображением Лохан стоит известный звездный хирург Стивен Левайн, известный своими минимально инвазивными методиками омоложения, включая коррекцию носа и подбородка.

Обсуждение преображения Линдси Лохан происходит на фоне трогательных личных откровений Сергея Лазарева о смерти брата и новостей о тоске дочери Виктории Бони по России.