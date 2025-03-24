Внешность Элизы Куп оценили фразой «труп в платье»

Внешность американской актрисы Элизы Куп на новых фото оценили в сети фразой «труп в платье». Кадры публикует Daily Mail.

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43-летняя звезда, исполнившая роль Дениз Махоуни в сериале «Клиника», посетила премьеру сериала Netflix «Убийство в Белом доме» (The Residence) в Голливуде. Она предстала перед камерами в блестящем мини-платье с асимметричным подолом и глубоким декольте, отказавшись от бюстгальтера. Кроме того, артистка надела укороченную черную шубу и сапоги-чулки, распустила волосы и сделала макияж в стиле smokey eye.

Читатели издания оценили фото в комментариях. «Выглядит на 20 лет старше», «Выглядит на 73», «Ей действительно следует скрыть обвисшие части тела», «Похоже на "Оземпик"», «Это ужасно», «Будто приняла вообще все наркотики», «Вот что с вами делают наркотики и алкоголь», «Труп в платье», «Какое печальное зрелище», — отметили юзеры.

Ранее в марте внешность американского певца и актера Джастина Тимберлейка на новых фото описали в сети фразой «это называется стареть».