Названы самые модные украшения на весну и лето

Россиянам перечислили самые модные украшения на весну и лето 2025 года. Комментарий от стилиста «585*ЗОЛОТОЙ» Екатерины Фоминой попал в распоряжение «Ленты.ру».

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Трендовыми собеседница издания назвала ювелирные изделия с жемчугом, которые призваны добавить расслабленности образу.

«Присмотритесь к необычным моделям — это может быть чокер, незамкнутое кольцо с двумя камнями Toi et Moi или серьги с жемчужной дорожкой. Если же вам по душе традиционные силуэты, то выберите классическую нить из жемчуга», — заявила она.

Кроме того, Фомина рекомендует присмотреться к акцентным серьгам.

«Серьги-конго, длинные, асимметричные модели, пусеты с цветными вставками или каффы — выбирайте то, что вам близко», — пояснила она.

В заключение стилистка призвала читателей обратить внимание на аксессуары из желтого и розового золота, которые в отличие от серебра и белого золота подчеркнут загар.

«Если же хочется добавить больше яркости — выберите варианты с камнями. Желтый цитрин, малиновый рубин, бордовый гранат, оранжевый янтарь — все, что относится к теплой цветовой гамме, — подытожила эксперт. — Или же сыграйте на контрасте и купите изделия с бриллиантом или фианитом».

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