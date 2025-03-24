Топ−5 трендовых тем для оформления свадьбы

Прошли те времена, когда свадьбы оформлялись в одинаковом нарочито-торжественном стиле из серии «дорого-богато». Современные тренды в декоре одного из самых значимых событий в жизни любой семьи сильно отличаются от некогда популярных. Сейчас молодожены все чаще обращаются к оформителям с оригинальными и самобытными запросами. Ивент-дизайнер и звездный декоратор Инга Мишина в беседе с WomanHit перечислила 5 главных направлений в декоре свадебных торжеств на сегодняшний день.

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Материаловедение и ресайкл

«В моде экологичность, забота о природе. Все чаще мы можем видеть свадьбы, где в дизайне используются натуральные ткани, горшечные и луковичные растения, фрукты и овощи, которые дарят гостям по окончанию мероприятия. Бумажная стильная посуда. В банкетном зале или на открытой площадке даже расставляются контейнеры для раздельного мусора, наполнение которых после отправляют на вторичную переработку», — говорит эксперт.

Славянский рейв

Безусловным трендом являются атрибуты, ассоциирующиеся с нашей страной — Россией: это русские-народные инструменты и костюмы, текстиль с узорами хохломы или гжели. Вместо привычных роз, лилий, тюльпанов на свадьбе используются луговые цветы: ромашка, колокольчик, васильки, одуванчики, клевер. В качестве декора — ветви березы, ростки пшеницы.

Инфантильность

Этот тренд пришел к нам после пандемии, когда большинству пришлось вынужденно изолироваться, сидеть дома, погружаться в не слишком радужные мысли.

«Эта закрытость, уединение, погружение в некую детскую позицию и привели к буму на инфантильность в свадебном дизайне. Тренд подразумевает использование паттернов с узорами, напоминающими обои в детской комнате: сердечки, бантики, плюш, нежная цветовая гамма. К отличительным признакам такого декора относятся также мягкие ткани, минималистичная флористика, камерность», — поясняет эксперт.

Ностальгия

Использование атрибутики 90-х, 2000-х сегодня тоже довольно востребованно. Тренд отличает уют, особая домашняя атмосфера. Нередко тут можно увидеть наши любимые «бабушкины ковры».

Дресс-код на свадьбе, как правило, тоже устанавливается в стилистке прошлых лет. Подчеркнуть декор можно с помощью флористики, в стиле того времени: роза, гипсофила, тюльпаны, гвоздика (диантус).

Мировой океан