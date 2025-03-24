Чем ретиноиды и гормональные качели опасны для беременных и при менопаузе

Ретиноиды давно заняли почетное место в косметичке тех, кто хочет сохранить молодость кожи, улучшить ее текстуру и справиться с акне. Это производные витамина А, которые стимулируют обновление клеток, выработку коллагена, борются с пигментацией и делают кожу более гладкой и упругой.

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Но не все так однозначно — особенно если речь идет о беременности или периоде менопаузы, когда гормональный фон меняется, а вместе с ним — и чувствительность организма к активным веществам. Врач-дерматолог Ирина Куроедова объясняет, чем могут быть опасны ретиноиды в эти жизненные периоды и как подойти к уходу за кожей бережно и грамотно.

Почему ретиноиды — не лучший выбор при беременности

Ретиноиды, особенно в системной форме (например, внутрь — изотретиноин), могут быть тератогенными, то есть вызывать врожденные пороки развития у плода. Даже наружные средства с ретинолом способны проникать в кровоток, и хотя в гораздо меньших количествах, врачи категорически не рекомендуют использовать их в период вынашивания ребенка и грудного вскармливания.

Даже если вы используете «всего лишь крем», не стоит рисковать — особенно на ранних сроках, когда закладываются все жизненно важные системы малыша.

«Беременность — повод пересмотреть уход. Уберите все формы ретиноидов (в том числе ретинол, ретиналь, третиноин и их производные) из ухода, замените их на мягкие и безопасные для кожи кислоты (например, молочную), средства с ниацинамидом или пептидами», — советует врач.

Почему ретиноиды вызывают сложности в менопаузу

В период менопаузы кожа становится более тонкой, сухой и чувствительной из-за снижения уровня эстрогенов. В таких условиях ретиноиды, особенно в привычной дозировке, могут действовать агрессивно: вызывать шелушения, покраснения, зуд, жжение и ощущение стянутости. Кроме того, они усиливают фоточувствительность, а кожа в менопаузу и без того хуже защищена от ультрафиолета.

Часто женщины среднего возраста, стремясь компенсировать возрастные изменения, начинают применять ретиноиды слишком активно. В результате — раздражение, воспаление, обострение купероза или даже розацеа.

«Если вы в менопаузе, снижайте темп. Используйте только мягкие формы ретиноидов (например, ретинил пальмитат), 1–2 раза в неделю и только на фоне хорошо увлажненной кожи. Обязательно — крем с SPF не ниже 30 каждый день, даже в пасмурную погоду», — настаивает дерматолог.

Как понять, что ретиноиды не для вас — и чем их заменить

Иногда организм подает сигналы сразу: появляются жжение, краснота, высыпания, усиливается сухость, и все это — не временный «период привыкания», а стойкая реакция. Особенно важно быть внимательной, если вы склонны к атопии, у вас чувствительная кожа или уже есть хронические кожные состояния (например, купероз, дерматит).

Также стоит учитывать, что в период гормональных перестроек (в том числе и в ПМС) кожа может по-разному реагировать на одни и те же средства. Прислушивайтесь к коже, а не к трендам.