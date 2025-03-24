Врач перечислил топ эффективных витаминов для сияющей кожи

Заставить кожу сиять, выглядеть упругой и здоровой можно, конечно, и с помощью декоративной косметики. Благо, средств для создания естественного макияжа сейчас хоть отбавляй. Но прежде чем щедро мазать на скулы, щеки и лоб хайлайтеры, тональные крема и румяна, помните, что к вечеру «карета» превратится в «тыкву». Смыв косметику, вы снова увидите себя настоящую, с тусклой кожей, синяками под глазами и морщинками.

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Вот почему важно стимулировать сияние кожи именно изнутри. Врач-терапевт, эксперт интегративной антивозрастной медицины, нутрициолог Елена Трускова в беседе с WomanHit перечислила витамины и микроэлементы для улучшения состояния кожи. А также дала другие ценные советы всем девушкам и женщинам, которые хотят выглядеть молодо и привлекательно в любом возрасте.

«Прежде всего, важна база здорового образа жизни, куда входит, конечно же, полноценный сон, желательно до 12 ночи заснуть и спать 8 часов с достаточным количеством именно глубокого сна. Также важно качество питания, кратность питания, должно быть достаточно белковой пищи в рационе (не менее 1 грамма белка на килограмм веса тела в сутки)», — говорит эксперт.

Если же с режимом и рационом давно все отрегулировано, вы питаете кожу кремами, сыворотками и очищаете ее перед сном, можно добавить к питанию оределенные витамины.

Витамин А

Он способствует обновлению клеток кожи, уменьшению морщин, борется с высыпаниями, акне в том числе. Также помогает стимуляции выработки собственного коллагена.

«Но поскольку это жирорастворимый витамин, большие дозировки могут быть токсичными, и их лучше подбирать с вашим медицинским специалистом», — предупреждает нутрициолог.

Витамин С

Это мощный антиоксидант, который полезен не только для кожи, но и для многих других органов и процессов в нашем организме. Он защищает от повреждений свободными радикалами, стимулирует также выработку коллагена, улучшает эластичность, уменьшает пигментацию. Используется косметологами при работе с пигментными пятнами в комплексе других мер.

Медь и селен

Медь также участвует в выработке коллагена, а селен защищает кожу от повреждения и обладает онкопротективным действием, то есть предупреждает развитие раковых опухолей.

Витамин Е

Иногда для усиления эффекта селена его назначат в паре с витамином Е. Хотя и сам по себе последний является хорошим антиоксидантом, помогает защищать кожу от воздействия солнечных лучей, сохранять и улучшать ее увлажненность.

Витамин D

«Играет роль в обновлении клеток кожи и помогает при таких кожных проблемах, как псориаз», — поясняет нутрициолог.

Витамин B

Все витамины группы B положительно влияют на качество кожи. Особое внимание обычно уделяется B3 (ниацину), а также биотину (BC). Биотин заметно улучшает состояние не только кожи, но и ногтей и волос.

Елена подчеркивает, что самостоятельно назначать себе витамины и принимать их бесконтрольно — опасно для здоровья. Лучше всего предварительно проконсультироваться с косметологом или другим медицинским специалистом. То же самое касается и витаминных комплексов, которые сейчас можно купить без рецепта в аптеках и на маркетплейсах.