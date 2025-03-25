Какое платье выбрать на выпускной в 2025 году

В 2024 году 11-й класс закончили порядка 664 тысяч учеников. И для многих из них выпускной стал символом прощания с детством и вступлением во взрослую жизнь. Чтобы в этот важный день выглядеть идеально, школьницы заранее задумываются о праздничных нарядах. «Лента.ру» рассказывает, какие платья можно надеть на выпускной в 2025 году, а также как подобрать наряд под тип фигуры.

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Актуальные модели платьев на выпускной в 2025 году

Платья с завышенной талией

Линия талии в таких нарядах располагается выше естественного уровня, что делает силуэт более вытянутым и утонченным, рассказала в беседе с «Лентой.ру» стилист Мария Якушева. Сами платья при этом могут быть украшены кружевом, легкими струящимися тканями и декоративными элементами, которые придают образу дополнительную легкость.

Выбирать платья с завышенной талией стоит девушкам невысокого роста, а также тем, кто хочет скрыть некоторые нюансы фигуры

Платья с открытыми плечами

По словам Марии Якушевой, открытые плечи придают образу утонченности и акцентируют внимание на шее и ключицах.

Такие платья могут быть представлены в различных вариантах: длинные или короткие, с рукавами, на тонких бретелях или полностью без лямок. Удачным дополнением вечернего образа станут туфли-лодочки и небольшая сумка.

Длинные платья

«Длинные платья в пол — это элегантная классика, которая никогда не выходит из моды. Такой наряд идеально подойдет для выпускного вечера девушкам любого роста», — Мария Якушева, стилист.

Такие платья могут быть выполнены из струящегося шифона, благородного атласа или бархата.

Платья с асимметричным кроем

Модели с одной бретелью, юбкой разной длины или необычными драпировками — модный тренд 2025 года, который смотрится очень элегантно и стильно. Яркий пример — платье-маллет, состоящее из корсета, удлиненной юбки сзади и укороченной спереди.

Эксперты советуют выбирать платье-маллет из плотной ткани. За счет этого подол будет напоминать красивые волны, а сам наряд — пышные модели платьев А-силуэта.

Платья с пышной юбкой

Один из самых модных трендов этого года — платья с пышной юбкой, которые позволяют любой девушке почувствовать себя принцессой, уверена Мария Якушева. Она советует выбирать наряд из многослойного фатина, атласа или органзы.

«Такой фасон платья на выпускной вечер поможет подчеркнуть талию и создать грациозный силуэт. Чаще всего такие наряды дополняются корсетным верхом или изящным лифом с кружевом», — Мария Якушева, стилист.

Платья с драпировкой

Драпировка — это эффектный прием, который делает платье более выразительным и элегантным. Складки и мягкие ниспадающие линии придают образу женственности, а также позволяют скорректировать особенности фигуры, отметила эксперт.

Наряды с драпировкой могут быть как облегающими, подчеркивая изгибы тела, так и свободными, создавая воздушный силуэт. Особенно красиво будут выглядеть модели, выполненные в пастельных оттенках.

Модные оттенки выпускных платьев

В 2025 году стилисты рекомендуют выбирать на выпускной платья пастельных оттенков:

бежевые;

розовые;

лимонные;

персиковые;

сиреневые.

Платья нежных оттенков будут хорошо смотреться, если они сшиты из струящихся или ажурных тканей. Такое сочетание придаст образу больше легкости

Также в тренде этого сезона будут более насыщенные цвета:

белый;

масляный желтый;

черный;

темно-синий;

кофейный;

бордовый;

фиолетовый;

черничный.

Как выбрать платье под свою фигуру

Эксперт советует примерять разные фасоны, обращая внимание на посадку. Главное — чувствовать себя комфортно и уверенно в своем наряде.

«При выборе выпускного платья важно учитывать не только модные тенденции, но и тип фигуры и внешности, а также личные предпочтения», — Мария Якушева, стилист.

Тип фигуры «Песочные часы»

Обладательницы этой фигуры имеют пропорциональные плечи, грудь, талию и бедра. Чтобы подчеркнуть все достоинства, подойдут:

платья с завышенной талией — акцентируют внимание на узкой талии и плавных линиях силуэта;

платья с открытыми плечами и вечерние — подчеркивают идеальный баланс фигуры и добавляют образу утонченности.

Дополнить образ помогут классические лодочки или босоножки на шпильке, а также элегантные украшения — тонкие цепочки, серьги-подвески и изящные браслеты. Завершающим штрихом станет небольшой клатч с металлическим блеском или в минималистичном стиле.

Тип фигуры «Груша»

У обладательниц такой фигуры бедра шире, чем плечи, а также достаточно выраженная талия. Таким девушкам больше подойдут платья, которые позволят визуально сбалансировать верх и низ:

платья с открытыми плечами — помогают визуально расширить плечи;

платья с пышной юбкой — скрывают широкие бедра и подчеркивают талию;

длинные платья с акцентом на верхней части (кружево, декор, рукава) — отвлекают внимание от более широких бедер.

«Девушкам с такой фигурой советую выбирать обувь на каблуке, например, туфли с заостренным носком или босоножки на платформе. Декоративные серьги и ожерелья добавят акцент в верхней части тела. Клатч среднего размера с интересным декором поможет гармонично завершить образ», — Мария Якушева, стилист.

Тип фигуры «Прямоугольник»

У девушек с таким типом фигуры минимальная разница между объемом груди, талии и бедер. По словам эксперта, есть несколько вариантов платьев, которые помогут им создать неповторимый образ:

платья с завышенной талией — делают талию более выраженной;

платья с драпировкой — добавляют объем и создают визуальные изгибы;

платья с пышной юбкой или ассиметричным кроем — делают силуэт более женственным.

Завершить образ помогут босоножки на тонких ремешках или туфли с декоративными элементами. В качестве украшений эксперт советует выбирать объемные серьги, многослойные колье и браслеты с камнями.

Большая сумка в таком случае не нужна: отлично подойдет маленький стильный клатч

Тип фигуры «Перевернутый треугольник»

У девушек с такой фигурой выражена талия, широкие плечи и узкие бедра. По словам стилиста, им отлично подойдут наряды, которые помогут визуально уравновесить пропорции тела:

платья с асимметричным кроем — смещают акцент с широкой линии плеч: платья с пышной юбкой — добавляют объем в нижней части тела;

длинные платья с акцентом на бедра или с драпировкой в этой области — позволяют визуально сбалансировать фигуру.