Как правильно ухаживать за кожей весной

Межсезонье сказывается на работе всего организма, и кожа, в том числе, может реагировать на этот переходный период. На ней могут появляться покраснения, высыпания, шелушения и прочие «дефекты». Как помочь коже в этот момент – рассказала врач.

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В зимний сезон приоритет в уходе за кожей отдается питанию и защите от холода и ветра. Весной следует сделать акцент на увлажнении. Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании «Медскан», советует перейти на крем с более легкой текстурой, который не будет забивать поры, становясь дополнительным фактором, располагающим к появлению воспалений на коже.

На коже могут отражаться и внутренние процессы, в частности, для межсезонья характерна нехватка витаминов. Ухудшение состояния кожи может быть связано с дефицитом витаминов А, Е, С, В1, В7, а также витамина D – узнать уровень витаминов помогут лабораторные анализы. При выявлении небольших отклонений устранить дефициты можно с помощью корректировки питания, добавив в меню больше овощей, фруктов, ягод, богатых витаминами и антиоксидантами. При выявлении больших дефицитов потребуется прием врача для назначения витаминных комплексов.

Весной часто обостряется еще одна проблема – акне. Это связано с тем, что в этот период увеличивается активность сальных желез, что приводит к избыточной продукции кожного сала и повышению риска закупорки пор. При ухудшении желательно обратиться к специалисту, а не заниматься самолечением. В арсенале врачей сегодня есть много средств, способных быстрее и эффективнее справиться с проблемой.

При наступлении солнечных дней нельзя забывать о защите кожи от ультрафиолетового излучения. Солнце может вызвать появление пигментных пятен и усилить риск развития опасных патологий, таких как меланома. Уже ранней весной лучше использовать крем с SPF в составе или отдельные солнцезащитные средства.