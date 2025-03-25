Врач рассказал о побочных эффектах ботокса

Ботулотоксин может вызывать некоторые побочные эффекты, включая появление боли, отека и покраснения кожи лица в месте инъекции. Об этом в интервью kp.ru рассказал главврач клиники доказательной медицины в сфере дерматологии и косметологии, научно-медицинский просветитель, врач-дерматовенеролог, косметолог Александр Быканов.

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По его словам, такая нежелательная реакция возникает у 10-25% пациентов и проходит в течение нескольких часов или дней. Кроме того, в 1-5% случаев может произойти асимметрия лица или птоз (опущение века/брови), в 1-3% — возникают головная боль и гриппоподобные симптомы. К очень редким побочным эффектам врач отнес мышечную слабость вне зоны инъекции.

«В абсолютном большинстве случаев все эффекты ботокса — как положительные (разглаживание кожи и профилактика мимических морщин), так и отрицательные со временем проходят. Считается, что эстетический эффект от «укола красоты» сохраняется от 4 до 12 месяцев. Но на практике чаще всего инъекции действуют от 3 до 8 месяцев»», — добавил Быканов.

В компании «Биннофарм Групп» до этого сообщили «Газете.Ru», что, согласно опросу, 68% россиянок заинтересованы в инъекционных процедурах. Из них 76% предпочитают инъекции с использованием ботулотоксина.