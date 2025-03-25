Стало известно, почему шубы снова стали актуальны этой зимой

В осенне-зимнем сезоне 2025 года шубы снова заняли важное место в модных коллекциях. Так, этот элемент верхней одежды стал одним из ключевых трендов на показах, особенно среди молодежной аудитории.

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Возрождение интереса к меховым изделиям связано с микротрендом, известным как стиль mob wife («жены мафиози»), который включает в себя дорогие и качественные вещи, а также использование меха и кожи. Ведущие люксовые бренды акцентируют внимание на меховых коллекциях в ответ на высокий спрос среди покупателей.

Марк Оутен, генеральный директор международной федерации меха, отметил, что молодое поколение предпочитает самостоятельно выбирать, что носить, и не ориентируется на диктаты модных трендов. В то же время, многие известные марки начали использовать альтернативные материалы, предлагая изделия из инновационной шерсти и переработанных мехов. На подиумах можно было увидеть овчину, обработанную под норку, лису и соболя.

Некоторые бренды, такие как Ganni и Stella McCartney, пошли дальше и использовали меха, выращенные из волокон льна, крапивы и конопли. В свою очередь, аналитик модных трендов Мэнди Ли подчеркнула, что в новом сезоне более 50% коллекций могут включать меховые изделия, несмотря на долгий период избегания меха в индустрии, сообщает издание BOF.

Ранее прошедшая Московская неделя моды привлекла более 65 тыс. зрителей. Также дизайнер выделил особенности моды Челябинска от других регионов