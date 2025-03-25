Виттория Черетти стала лицом нового выпуска Vogue

Супермодель Виттория Черетти снялась топлес и впервые рассказала о романе с голливудским актером Леонардо Ди Каприо. Издание Vogue опубликовало фото и интервью на сайте.

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26-летняя Виттория Черетти стала лицом нового выпуска журнала. На обложке супермодель предстала с голой грудью в белых колготках с монограммой Louis Vuitton. Манекенщица также надела золотой браслет и цепочку с кулоном. Звезде подиумов сделали макияж в естественном стиле и небрежную укладку. Она сидела перед камерой, прикрыв грудь.

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Виттория Черетти в разговоре с журналистом не стала называть имени своего возлюбленного, однако известно, что она состоит в отношениях с Леонардо Ди Каприо. По словам манекенщицы, они познакомились в Милане. Модель заявила, что не хотела бы раскрывать подробности. Она отметила, что ей не нравится, когда женщин называют «чьими-то девушками».

«Как только вы вступаете в отношения с кем-то, у кого больше поклонников, чем у вас, вы становитесь «девушкой» или «парнем». И это может очень раздражать. Внезапно люди начинают говорить о вас как о девушке такого-то и такого-то, которая была бывшей такой-то и такой-то. Так что нехорошо думать, что вы не можете любить того, кого хотите, из-за ярлыков, которые люди просто навешивают на вас», — заявила звезда.

В феврале Виттория Черетти стала лицом выпуска журнала Another Magazine. На обложке супермодель предстала в образе от бренда Balenciaga. Манекенщица позировала перед камерой в телесном костюме с изображением кружевного корсета, трусов, пояса и чулок. Образ звезды подиумов дополнила бежевая сумка. Визажист сделал возлюбленной Ди Каприо макияж в естественном стиле, а стилист собрал волосы в высокую укладку.