Джулия Фокс показала грудь в прозрачном бюстгальтере

Американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном в сторис снимке 35-летняя знаменитость предстала в кружевном розовом бюстгальтере, сквозь прозрачную ткань которого виднелась ее обнаженная грудь. При этом звезда «Неограненных драгоценностей» позировала перед камерой в темном длинноволосом парике и с ярко-розовой помадой на губах. Кроме того, ее образ дополнил макияж глаз, выполненный в стиле smoky eyes.

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Ранее сообщалось, что Джулия Фокс появилась на кинофестивале SXSW в платье с многочисленными вырезами вдоль тела.