Молодежь начала жаловаться на уколы красоты

Молодежь пристрастилась к ботоксу и пожаловалась на бесполезность уколов. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

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По данным издания, пациенты, которые регулярно прибегают к инъекциям ботокса для устранения морщин, столкнулись с побочным эффектом. По их словам, препарат вызывает привыкание и не приносит ожидаемого результата.

Косметолог-дерматолог из Нью-Йорка Мишель Грин подтвердила, что некоторые могут столкнуться с тем, что эффект от омолаживающей процедуры заканчивается раньше. При этом она подчеркнула, что обычно ботокс действует в течение трех-четырех месяцев.

Однако эксперт уточнила, что такая реакция может произойти лишь у 1,5 процента пациентов.

«При повторных инъекциях одного и того же нейромодулятора у некоторых пациентов могут вырабатываться антитела против комплексообразующего белка, добавленного к токсину. Когда это происходит, пациенты могут стать устойчивыми к воздействию токсина, что приводит к более слабым и кратковременным результатам», — пояснила Грин.

В таком случае доктор посоветовала заменить препарат на другой нейротоксин, например «Ксеомин» или «Диспорт», чтобы добиться более продолжительного эффекта.

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