Иерей Скрипкин: операция "Поток" в Судже напомнила фильм ужасов

Операция "Поток" в Судже в Курской области, в ходе которой российским бойцам пришлось ползти по газопроводу под землей, напоминала фильм ужасов. Об этом рассказал один из участников, иерей Алексей Скрипкин из Козельской епархии, пишет URA.ru. "Когда вышли, было радостно, что не надо возвращаться в трубу. Фильмы ужасов смотрели? В целом напоминает. Все чумазые, голодные, холодные, хочется пить. Иногда слышишь стоны. Один чихнет — по всей трубе слышно. Поддерживали молитвы. Идешь, молишься", — поделился деталями операции Скрипкин на открытии монумента в Екатеринбурге, посвященного успешному контрнаступлению российской армии. По его словам, дышать в трубе было относительно легко. Однако во время подготовки операции возникали тревожные ощущения из-за скопления людей в ограниченном пространстве. Иерей рассказал, что после выполнения боевого задания у него до сих пор остался кашель. Тем временем медики передового госпиталя спецназа "Ахмат" Минобороны РФ разработали уникальный метод восстановления бойцов, которые столкнулись с гипоксией и отравлением неизвестными газами во время операции "Поток". Он включает разжижение мокроты для вывода токсинов и микрочастиц из легких. В операции по проникновению в тыл врага по подземному газопроводу участвовали более 800 российских военных. Они ползли под землей 14 километров шесть суток. Бойцы вышли на поверхность в районе промышленной зоны в Судже и нанесли удар по украинским группировкам, которые ни о чем не подозревали. Противник встретил российских военных "в трусах и тапочках".

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