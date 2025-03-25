Александр Рогов назвал новый тренд весны

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов призвал носить клетку Виши. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Must have весны — клетка Виши. Такая разновидность клетки появилась в 1850 году во французском городе Виши. Она была исключительно черно-белая или пастельная. Сначала клетка Виши украшала только ткани интерьеров / в стиле кантри и прованс /, но позже перешла и на одежду», — написал Рогов.

В начале марта Александр Рогов рекомендовал приобрести «кепку деда».

«Бренд Khaite пророчит популярность фетровых плоских кепок! Главное модное условие — это правильно носить: козырьком вперед и чуть надвигая на глаза. Подобные кепки советую поискать в шкафу у дедушки или на винтажных маркетах», — написал эксперт в своем блоге.

Несколько дней назад Александр Рогов проанализировал образы гостей Недель моды и пришел к выводу, что в этом сезоне в тренде будут галстуки. Стилист призвал присмотреться к однотонным вариантам, вязаным, а также с узором. Кроме того, ведущий шоу «Модный приговор» назвал актуальными цветные колготки и высокие воротники.