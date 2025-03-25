Врач рассказал об особенностях ухода за кожей весной

Весной и летом на первый план в уходе за кожей выходят средства с легкой текстурой — увлажняющие и солнцезащитные флюиды, питательные кремы с витаминами и антиоксидантами. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии Университета РОСБИОТЕХ Инна Ильина.

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Эксперт пояснила, что увлажняющие средства с легкой текстурой восполнят недостаток влаги, добавят витамины и другие компоненты, которые придадут коже привлекательный здоровый внешний вид.

Дерматовенеролог обратила внимание на то, что весеннее солнце может спровоцировать появление пигментных пятен и преждевременных морщин, поэтому необходимо использовать кремы с солнцезащитные фактором, подобранным в зависимости от уровня солнечной активности.

Ильина заявила, что при этом важно помнить, что до самой осени нужно с осторожностью применять косметику, содержащую ретинол и фруктовые кислоты, соблюдать все рекомендации врачей при приеме некоторых антибиотиков и тех же ретиноидов внутрь, поскольку они повышают восприимчивость кожи к ультрафиолету.

Дерматовенеролог также рассказала, что весной необходимо выбрать «правильное» средство для очищения.

«Для очень жирной кожи без акне подойдет гидрофильное масло. Более универсальным средством для кожи такого типа является мицеллярная вода. Она подойдет и для проблемной кожи с акне. Для комбинированного типа можно подобрать мягкую пенку для умывания, мицеллярную воду или специальное мыло или гель с увлажняющими компонентами», — пояснила Ильина.

Обладательницам сухой и чувствительной кожи, по словам эксперта, подойдут молочко, косметические сливки, муссы-пенки, мицеллярная вода или гель с соответствующей пометкой типа кожи.

Ильина также посоветовала использовать мягкие кислотные пилинги (PHA, AHA, BHA). Эксперт заявила, что эти средства помогут при необходимости бережно отшелушить ороговевшие клетки, вернуть коже гладкость и сияние.

«Пилинги подойдут для любого типа кожи, использовать их в большинстве своем рекомендуется не более одного раза в неделю. И при этом нельзя забывать о защите от солнца», — объяснила врач.

Восстановление pH-баланса кожи, как отметила Ильина, — еще одна важная процедура для сохранения ее здоровья. Дерматовенеролог заявила, что в этом могут специальные тоники. Эксперт рассказала, что весной особенно актуальны средства с различными добавками. Например, тоник с гиалуроновой кислотой подойдет для интенсивного увлажнения.

До этого врач-дерматолог, врач-трихолог София Белаш объяснила, почему весной становится больше прыщей.